La ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, a tenu une séance de travail, à Rabat, avec le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, autour du développement des relations de coopération en tourisme entre les deux pays.

Cette rencontre a été l’occasion pour échanger des points de vue et mener des réflexions sur les nouveaux mécanismes visant à promouvoir “la destination Maroc” au profit des touristes israéliens, ainsi que la promotion des investissements touristiques israéliens au Maroc, indique un communiqué du ministère.

Les deux parties ont également mis en exergue l’importance des secteurs du tourisme et du transport aérien en tant que facteurs de rapprochement et de développement économique et social, tout en réitérant leur volonté de dynamiser davantage la coopération dans ces domaines. De même, la ministre a présenté à la délégation israélienne les efforts déployés depuis décembre dernier pour la mise en place de lignes aériennes directes entre le Royaume du Maroc et l’État d’Israël, qui se sont concrétisés en juillet par les premiers vols.

“Ceci ne manquera pas d’avoir des retombées positives sur les deux destinations, notamment l’augmentation des flux touristiques des touristes israéliens vers le Maroc sur les différents segments commerciaux à savoir le culturel, le balnéaire, la santé, et le MICE (réunions, congrès, conventions et voyages de gratification)”, a relevé la ministre, citée dans le communiqué.

Elle a aussi mis en avant les efforts déployés par le gouvernement marocain, sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, pour faire face à la pandémie du Covid-19, et ce à travers une stratégie proactive visant à faire face et à gérer les effets de la pandémie qui place la santé et la sécurité des citoyens au centre de ses préoccupations. Ces mesures ont permis de proposer une solution structurée afin de préserver les emplois du secteur touristique et de relancer l’économie, conclut le communiqué..