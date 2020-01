ZALAR AGRI, un des acteurs leaders de l’agriculture au Maroc, annonce aujourd’hui la levée d’un financement en quasi-fonds propres de 24 millions de dollars auprès de l’IFC, membre du Groupe Banque Mondiale, comprenant un prêt mezzanine « C » de 12 millions de dollars américains provenant des propres comptes de l’IFC et un prêt mezzanine « B » de 12 millions de dollars américains via son programme de syndication. Cet effort fait partie des engagements de l’IFC visant à stimuler la création d’emplois et la croissance économique tirée par les exportations du Maroc rural.

La banque d’affaires Ascent Capital Partners et le cabinet juridique ASAFO & CO. sont intervenus en tant que conseil financier et juridique exclusifs de ZALAR AGRI sur cette opération. Gide Loyrette Nouel, quant à lui, a agi en tant que conseil juridique de l’IFC.

Le financement annoncé aujourd’hui permettra à ZALAR AGRI d’accroître ses opérations d’arboriculture fruitière et de conditionnement, de poursuivre sa diversification agricole, et de créer à la fois des emplois permanents et saisonniers à travers plusieurs régions du Maroc.

« Nous sommes fiers de ce partenariat avec l’IFC, un investisseur de notoriété mondiale qui nous permettra de renforcer le caractère institutionnel de notre groupe, d’accroître et diversifier nos exploitations vers de nombreuses variétés agricoles à forte croissance, et parallèlement d’améliorer nos capacités en aval », a déclaré Farouk Chaouni, Administrateur de ZALAR AGRI. « L’appui de l’IFC nous permettra également d’accroitre nos activités de conditionnement et de développer l’export, tout en créant des emplois durables et de la valeur ajoutée », a-t-il ajouté.

Cet investissement s’inscrit en effet dans le cadre d’un effort plus large de l’IFC pour stimuler le développement de l’agriculture durable dans le secteur agricole du Royaume, qui emploie 37% des Marocains, et aider les producteurs locaux à pénétrer des marchés étrangers à fort potentiel.

« La pauvreté et le chômage demeurent un défi majeur dans les milieux ruraux au Maroc », a, pour sa part, souligné Sérgio Pimenta, Vice-président de l’IFC pour le Moyen-Orient et l’Afrique. « Toutefois, en aidant les entreprises agricoles à se développer et à avoir accès à de nouveaux marchés, nous pouvons créer les conditions de la croissance durable et inclusive souhaitée par le Maroc », a-t-il poursuivi.

A propos de ZALAR AGRI

ZALAR AGRI est l’un des plus importants producteurs de pommes au Maroc (avec une part de marché significative dans le circuit de grande distribution) et l’un des leaders du secteur agricole marocain, disposant de marques de pommes et de fruits très reconnues sur le marché. Le partenariat avec ZALAR AGRI s’inscrit dans le cadre des efforts de l’IFC visant à stimuler la croissance du secteur privé du Royaume et à créer davantage d’opportunités pour les marocains. Depuis 1962, l’IFC se mobilise en faveur d’un développement inclusif du secteur privé au Maroc et de l’innovation afin de créer des marchés grâce au conseil et aux investissements