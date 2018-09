Infomédiaire Maroc – La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) vient d’octroyer un prêt de 4,3 millions d’euros (468 millions de dirhams) à la société Multisac S.A, spécialisée dans la production de sacs en polypropylène tissé, indique-t-elle dans un communiqué.

Ce prêt est un soutien au développement du secteur des emballages au Maroc, précise la BERD, rappelant que le fabricant marocain Multisac est la première entreprise du pays à bénéficier du Programme de développement des chaines de valeur et de la compétitivité de la BERD et de l’Union européenne, qui a pour objectif d’améliorer les chaînes de valeur et de rendre les entreprises plus compétitives dans toute la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen.

Multisac recevra également une subvention accordée dans le cadre du programme FINTECC (Centre de financement et de transfert de technologie liés au changement climatique), destinée à lui permettre d’optimiser ses ressources.

La BERD mettra en outre à la disposition de l’entreprise, pendant une durée de cinq ans, des experts afin de l’accompagner dans sa stratégie de croissance, au titre du Programme Blue Ribbon.

Créé en 2006, Multisac approvisionne aujourd’hui plusieurs secteurs, notamment ceux de l’agriculture, de l’agro-alimentaire, de l’industrie, de la chimie et de l’alimentation pour le bétail.

La proximité développée avec ses clients ainsi que sa capacité d’innovation lui permettent de se positionner en leader au niveau national et en challenger à l’international, avec des partenaires dans plus de 20 pays.

Rédaction Infomédiaire