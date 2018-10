Infomédiaire Maroc – L’EnergyWeek Morocco, qui se déroulera les 14 et 15 novembre à Marrakech, réunira 400 participants.

L’événement est une plateforme destinée aux décideurs du secteur énergétique, qui feront le point sur l’état d’avancement des projets électriques régionaux en Afrique du Nord et de l’Ouest

Deux réunions d’investissement seront organisées durant cette semaine (le 3e forum annuel sur les énergies renouvelables en Afrique et le 2e sommet annuel Options pour le secteur gazier : Afrique du Nord et de l’Ouest pour explorer les opportunités de développement pour les projets gaziers et d’énergies renouvelables.

L’évenement est parrainé par les ministères de l’Énergie du Maroc, du Burkina Faso, du Ghana, du Gabon, du Liberia, du Mali, de la Mauritanie et de la Sierra Leone, avec le soutien d’organisations marocaines phares, comme ONEE, ONHYM, MASEN et AMEE, ainsi que de chefs de file du secteur privé, comme BP, Cheniere, Fieldstone, Skypower, ENGIE , Wartsila, Acwa Power, Ibvogt et Larsen & Toubro.

