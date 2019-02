Le groupe spécialisé dans le conseil, les études et l’accompagnement à forte valeur ajoutée, Trusted Advisors, a présenté, mercredi à Casablanca, le rapport de la 2è édition de son étude sur la transformation digitale des banques en Afrique du nord.

Dans cette étude, structurée selon une démarche scientifique portée sur une approche analytique touchant 30 banques au Maroc, en Algérie et en Tunisie, Trusted Advisors a souligné que cinq enjeux, considérations et préoccupations majeures sont à suivre durant l’année 2019.

Il s’agit de la juste valeur des approches « agiles » et des structures « digital factory », de la proactivité digitale qui reflète un « alignement interne », de l’intégration concrète des « Fintech » dans les projets de transformation, du renforcement de la maîtrise de la connaissance client et de la création d’une synergie technologies d’information/métiers/réseau », a précisé, à cette occasion, Farid Yandouz, directeur exécutif de Trusted Advisors.

Pour chaque enjeu, un constat principal, un piège à éviter, une préoccupation majeure et une recommandation clé sont présentés pour permettre aux décideurs de canaliser leurs efforts vers les priorités en 2019, a-t-il fait savoir.

Yandouz a, en outre, relevé que cette édition de l’étude est consacrée à l’identification, l’analyse et le diagnostic des différents processus de transformations engagées au sein des banques pour en mesurer le niveau d’avancement, les contraintes et les préoccupations clés.

Elle prend aussi en charge la détermination des meilleures réalisations, des challenges et des best practices en la matière, a-t-il ajouté.

Yandouz a, dans ce sens, indiqué que ladite étude a permis de désigner cinq prix pour les banques ayant des initiatives ou des efforts remarquables en matière de transformation digitale, indiquant que trois banques marocaines (BMCE Bank Of Africa, BCP et Crédit agricole du Maroc), ainsi qu’une tunisienne (Amen Bank) et une algérienne (BNP Paribas d’Algérie) se sont distinguées par des solutions concrètes résultantes de leurs programmes de transformation.

Les travaux de cette étude ont porté sur quatre principales phases à savoir l’exploration, le ciblage, le diagnostic des réalisations et l’identification des enjeux clés. Basée sur une immersion effective dans l’environnement du travail en mobilisant les experts de Trusted Advisors qui ont pu échanger directement avec les parties impliquées dans le processus transformationnel, ladite étude vise à observer, comprendre les pratiques concrètes et démystifier les stratégies. En effet, ces experts se sont focalisés notamment sur l’analyse des spécificités organisationnelles, la réalisation de focus groupes incluant toutes les fonctions impliquées dans la transformation de chaque banque, la réalisation d’entretiens individuels avec un ensemble de directeurs et managers exécutifs, outre l’identification des dynamiques clés de chaque banque en fonction de son ADN transformationnel et la description des forces et des challenges associés à 10 considérations majeures, déduites de la première édition de l’étude (2018). Cette première édition avait apporté un éclairage autour des leviers stratégiques des transformations, en identifiant les facteurs clés qui doivent être réunis et vérifiés afin de pouvoir réussir le processus de transformation digitale.

L’acculturation digitale et l’engagement des différentes fonctions, l’implication de la fonction RH en tant que levier proactif de la transformation, la pérennisation des efforts et des projets de transformation, l’intégration et la fédération d’un écosystème interne d’innovation, et l’attachement non disproportionné aux dimensions technologiques de la transformation étaient les cinq considérations majeures retenues lors de la première édition de l’étude.

