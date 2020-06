Le projet de décret 2.18.442 portant application de la loi 74.15 relative à la région minière de Tafilalet et Figuig, adopté en conseil de gouvernement, permettra d’y favoriser la dynamique économique en améliorant les performances du secteur minier et en assurant l’attractivité des investissements, en particulier en cette conjoncture, a affirmé le ministre de l’Energie, des mines et de l’environnement, Aziz Rebbah.

Il s’agit de faire du secteur minier un pilier essentiel de développement dans la région de Tafilalet et Figuig, riche en ressources minières prometteuses dont la majeure partie n’a pas encore fait l’objet de prospection, a souligné le ministre qui présentait le texte lors d’une réunion jeudi dernier par visioconférence du conseil de gouvernement sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Ce projet qui porte sur les modalités de découpage en zones de la région minière de Tafilalet et Figuig conformément aux dispositions de la loi 74-15 permettra d’ouvrir cette zone aux investisseurs dans un cadre garantissant la transparence et la concurrence, tout en mettant en place des mécanismes de gestion des relations entre les entreprises et les artisans mineurs.

L’ambition est de définir les modalités d’attribution, de prorogation et de réattribution des permis de recherche et de licence d’exploitation dans cette région, a ajouté Rebbah.

Le texte définit, d’autre part, les modalités de désignation des représentants des artisans mineurs dans le conseil d’administration de la centrale d’achat de développement de la région minière de Tafilalet et de Figuig après l’organisation des élections par le ministère en coordination avec l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, et les gouverneurs des six provinces couvrant cette région, en plus de l’élection d’un représentant des artisans mineurs dans chacune des six provinces.