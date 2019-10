Selon le ministre de l’Energie, des mines et de l’environnement, Aziz Rebbah, le secteur minier emploie 40 000 personnes, contribue dans les exportations nationales à hauteur de 20,8% avec une production atteignant 36,93 millions de tonnes et une industrie de transformation dont le chiffre d’affaires totale s’élève à 62,7 milliards de dirhams.

Et concernant la stratégie nationale de développement du secteur minier hors phosphates, le ministre a rappelé que les objectifs à atteindre d’ici 2025 consistent notamment à tripler le chiffre d’affaires, à multiplier par 10 le volume d’investissements dans l’exploration et la recherche minière et à doubler le nombre les emplois générés par le secteur, ajoutant que cette stratégie accorde la priorité à la modernisation du cadre législatif et réglementaire, à l’accélération du rythme de la cartographie géologique et à la restructuration de l’activité minière artisanale.