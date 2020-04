Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé, mercredi, un soutien au secteur privé au Maroc via notamment ses lignes de crédit avec les institutions financières marocaines dont l’encours s’élève à ce jour à 440 millions d’euros, et ce pour faire face aux effets de la pandémie du nouveau coronavirus.

Ces lignes de crédit dédiées au financement du secteur privé seraient en mesure d’apporter les fonds de roulement et les liquidités nécessaires aux entreprises pour continuer leur activité, explique la BEI dans un communiqué.

Parallèlement à cette aide de trésorerie immédiate, la BEI a décidé d’accélérer à titre exceptionnel le déboursement de prêts déjà signés pour soutenir les petites et moyennes entreprises, et se dit « prête à renforcer encore son soutien et son expertise au secteur de la santé pour l’acquisition du matériel médical nécessaire et également le renforcement des infrastructures sanitaires».

« La BEI est fortement mobilisée sur ce financement et nous sommes déjà en pourparlers avec le ministère et nos partenaires afin de leur apporter tout l’appui nécessaire », souligne la même source.

L’objectif de cette forte mobilisation, ajoute la BEI, « est de soutenir la mise en place de projets qui puissent aider concrètement et rapidement les marocains à lutter quotidiennement contre le Covid-19 tant sur le plan économique que sanitaire ».

Elle s’inscrit dans le cadre du réseau « Team Europe » qui, à l’initiative de la Commission européenne, a pour objectif d’aider les pays hors de l’UE à faire face à la pandémie du Covid-19 et auquel la BEI a annoncé une contribution à hauteur de 5,2 milliards d’euros.

Pour la Vice-présidente de la BEI, Emma Navarro, «la Banque de l’Union européenne est plus que jamais mobilisée pour aider le Maroc à faire face à cette pandémie».

«L’une des conséquences économiques immédiates de cette pandémie est le manque soudain de liquidités auquel font face les petites et moyennes entreprises. C’est pourquoi depuis le début de la crise, nous sommes à l’écoute des chefs d’entreprise et porteurs de projets afin de leur apporter un soutien concret et adapté. Nous avons ainsi assoupli nos procédures pour débloquer très rapidement des financements face notamment au manque de liquidité. Nous adaptons nos outils et moyens de financement », a-t-elle expliqué, ajoutant que « dans le domaine de la santé, après avoir financé la construction et la modernisation de nombreux hôpitaux, notre objectif est de soutenir le Royaume face aux besoins importants de matériel médical».

La santé des citoyens et la modernisation des infrastructures médicales sont au cœur des priorités de la Banque de l’Union européenne rappelle le communiqué, notant qu’ «au Maroc, ce sont ainsi 70 millions d’euros de financements qui ont été consacrés à la construction et la modernisation de 16 hôpitaux dans l’ensemble du Royaume avec à la clef des équipements à la pointe de la technologie pour plusieurs hôpitaux et des infrastructures qui permettent au personnel de travailler dans de meilleures conditions ».

La BEI est un partenaire privilégié du Maroc depuis 40 ans. En 2019, ce sont plus de 300 millions d’euros d’investissements qui ont été consacrés à la mise en œuvre de projets dans des secteurs clefs de l’économie marocaine tels que le soutien aux entreprises, l’agriculture, l’eau et l’assainissement, le transport ou encore les énergies renouvelables, rappelle la même source.