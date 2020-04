Les dirigeants d’entreprises et des unités industrielles et de production doivent doter leurs personnels de masques de protection, dans le cadre des mesures visant à lutter contre la pandémie du nouveau Coronavirus, ont indiqué les ministères de la Santé, et de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique.

Les masques de protection doivent être remplacés toutes les quatre heures, ont-ils souligné dans un communiqué conjoint, insistant à cet égard sur l’impératif pour les employeurs de veiller à la mise en oeuvre des recommandations du ministère de la Santé au sein des espaces de travail.

Il s’agit notamment de s’assurer de la propreté des lieux et des outils de travail ainsi que de l’aération des espaces de travail, et de garantir la disponibilité des équipements et produits de stérilisation et de sensibiliser les employés aux mesures de protection contre le Covid-19, relève le communiqué.

Il est également question de respecter la distance de sécurité entre les travailleurs et de veiller à la mise en oeuvre des mesures préventives et pratiques prévues par les autorités sanitaires, selon la même source.