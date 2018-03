Infomédiaire Maroc – En exécution des instructions royales, Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale a reçu, hier au siège de cette Administration, Alejandro Alvargonzalez, secrétaire général adjoint de l’OTAN, qui effectue une visite de travail de 2 jours au Maroc.

Un communiqué de l’Administration de la Défense Nationale indique qu’au cours de leurs entretiens, les 2 responsables ont échangé les points de vue sur la situation sécuritaire régionale notamment dans l’espace méditerranéen et la bande sahélo-saharienne.

Et au cours de leurs discussions, tout en se réjouissant de la qualité et du dynamisme de la coopération bilatérale, les 2 responsables n’ont pas manqué de réitérer leur volonté commune de la raffermir davantage et de l’approfondir, notamment en matière de renforcement des capacités de défense, d’interopérabilité, cybersécurité et cyberdéfense, poursuit le communiqué.

Rédaction Infomédiaire