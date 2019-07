L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a organisé, ce mercredi à Rabat, un atelier national pour la promotion de la convention sur la sûreté nucléaire (CSN) auprès de l’ensemble des acteurs nationaux concernés.

Dans une déclaration à cette occasion, le directeur général de l’AMSSNuR, Khammar Mrabit a affirmé que le but de la convention sur la sûreté nucléaire, ratifiée par le Maroc en mai 2019, est d’atteindre un niveau élevé de sûreté dans les installations nucléaires, soulignant que cet atelier, organisé en coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), « représente une plateforme de partage d’expériences en faveur de l’amélioration du niveau de sûreté et de sécurité nucléaires et de la protection de l’Homme, de l’environnement et de la société ».

Cet atelier a connu la participation des représentants des départements des affaires étrangères, de l’environnement, de l’intérieur, de la santé, du centre national de l’énergie, des sciences et des techniques (CNESTEN), de l’office national de l’électricité, de l’eau potable (ONEE), du centre national de radioprotection (CNRP) ainsi que des experts internationaux de l’AIEA.