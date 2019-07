Dr Khammar MRABIT, DG de l’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques (AMSSNuR) préside, du 8 au 11 juillet 2019, un atelier au siège de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) à Vienne, sur les Centres de Développement de Compétences dans le domaine de la Préparation et de la Conduite des Interventions en cas de Situation d’Urgence Nucléaire ou Radiologique (PCI-SUNR).

Cet atelier a pour objectif d’examiner et de discuter des projets portant sur :

 le concept des Centres de Développement de Compétences en matière de préparation et de conduite des interventions d’urgence par les Etats membres de l’AIEA participants ;

 le concept d’outil de Développement de Compétences par la création d’un réseau international pour l’éducation et la formation : un concept émergent pour un réseau international en matière de préparation et de conduite des interventions d’urgence (iNET-EPR) ;

 les termes de référence pour le développement d’un réseau international pour l’éducation et la formation (iNET-EPR Network).

Présidé par Dr Khammar MRABIT, le programme de l’atelier permettra aux États membres participants de finaliser ces documents à travers des discussions interactives entre les différents groupes de travail et de les présenter en séance plénière. Ce programme permettra aux Etats Membres de l’AIEA de renforcer leurs capacités afin de maintenir une infrastructure durable pour la préparation et la conduite des interventions en cas de situation d’urgence nucléaire ou radiologique.

En mai 2019, AMSSNuR a reçu la désignation de l’AIEA et son label de premier centre africain de renforcement des capacités en Afrique en matière de préparation et de réponse aux urgences nucléaires et radiologiques par la signature, qui a eu lieu récemment au siège de l’AIEA à Vienne, d’un arrangement pratique de coopération portant sur l’éducation, la formation, la coordination et la gestion des connaissances, et le développement des ressources humaines dans ce domaine, entre l’AMSSNuR et l’AIEA, représentées respectivement par son Directeur Général, Dr Khammar Mrabit et M. Juan Carlos Lentijo, Directeur Général Adjoint, Département de la Sûreté et de la Sécurité Nucléaires.