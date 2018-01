Infomédiaire Maroc – Un mémorandum d’entente a été signé entre l’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques (AMSSNuR) et le Conseil Espagnol de Sûreté Nucléaire (CNS).

Et en vertu de cet accord, les 2 autorités réglementaires s’engagent à échanger des informations sur des questions liées à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, notamment, aux expériences et leçons tirées des accidents nucléaires, à l’amélioration de la sécurité et de la sécurité nucléaires et radiologiques et à la communication en situation de crise nucléaire ou radiologique, indique un communiqué de l’AMSSNuR.

Ce mémorandum porte également sur la gestion des urgences nucléaires ou radiologiques, la gestion des déchets radioactifs, la réduction des risques d’accident grave et l’atténuation des conséquences graves des accidents, outre la recherche et développement, ajoute la même source.

Rédaction Infomédiaire