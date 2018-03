Infomédiaire Maroc – 5 textes réglementaires ont été élaborés en matière de sécurité et sûreté nucléaires et plus d’une dizaine sera mise en place d’ici 2019, a indiqué, ce lundi à Rabat, le DG de l’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques (AMSSNuR), Khammar Mrabit.

Même si l’utilisation des matières nucléaires et autres matières radioactives est soumise à des normes très strictes en termes de sûreté et de sécurité, le risque de vol, de sabotage, d’accès non autorisé, de transfert illégal ou d’autres actes malveillants impliquant ces matières ou leurs installations associées n’est pas à exclure, a relevé Khammar, lors d’un atelier national.

« Ce risque devrait être pris en compte à n’importe quel moment, depuis la production de ces matières jusqu’à l’entreposage en tant que déchet radioactif », a-t-il souligné, mettant en exergue l’importance d’asseoir une bonne culture de sécurité nucléaire visant à faire en sorte que les mesures de sécurité se voient accorder l’attention qu’elles méritent en raison de leur importance.

Rédaction Infomédiaire