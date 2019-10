Le Maroc, à travers son opérateur postal Barid Al-Maghrib, a été certifié jeudi dernier à Berne, en Suisse, par les normes de sécurité postale S58 et S59 de l’Union Postale Universelle (UPU), devenant ainsi le premier pays de la région MENA et de l’Afrique à recevoir cette certification. « Cette consécration vient confirmer l’engagement du Groupe dans la voie de l’excellence et démontre sa capacité à sécuriser les envois postaux, leur mode de transport, ainsi que l’ensemble de la chaîne logistique », a déclaré Amin Benjelloun Touimi, Directeur Général du Groupe Barid Al-Maghrib, cité par un communiqué du groupe. Ce certificat a été délivré suite à une mission d’audit effectuée en août dernier, consistant à passer en revue l’ensemble des processus opérationnels utilisés au niveau des plateformes de traitement des envois postaux de Barid Al-Maghrib. L’audit a permis d’évaluer les contrôles de sécurité des bureaux d’échange des envois internationaux de Barid Al-Maghrib en les comparant aux normes établies par l’UPU. Ces normes définissent les protocoles généraux de sécurité et les contrôles de filtrage que les opérateurs postaux désignés sont tenus d’appliquer afin de limiter le risque des menaces potentielles dans le courrier.