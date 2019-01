Infomediaire Afrique– La première Conférence internationale sur la sécurité sanitaire des aliments aura lieu les 12 et 13 février prochain à Addis-Abeba, à l’initiative commune de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de l’Union africaine (UA).

Cette rencontre « réunira des ministres de la santé, des ministres de l’agriculture, d’éminents experts scientifiques, des organismes partenaires, ainsi que des représentants des consommateurs, des producteurs d’aliments et des distributeurs », selon un communiqué des organisateurs.

Elle a pour objectif de « déterminer les mesures et stratégies essentielles permettant d’affronter et de relever les défis actuels et futurs en matière de sécurité sanitaire des aliments à l’échelle mondiale », outre le renforcement de l’engagement au plus haut niveau politique afin d’intensifier la sécurité sanitaire des aliments dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Avec 600 millions de cas de maladies d’origine alimentaire par an selon les estimations, les aliments impropres à la consommation représentent une menace pour la santé humaine et les économies et touchent de manière disproportionnée les personnes vulnérables et marginales, fait savoir la même source.

L’évolution du climat, de la production mondiale d’aliments et des systèmes d’approvisionnement affectent les consommateurs, l’industrie et la planète, souligne le communiqué.

Et de poursuivre : « ces changements peuvent avoir un impact sur les systèmes de sécurité sanitaire des aliments et constituer des défis pour la durabilité et le développement ».

« Nous sommes à un moment crucial exigeant d’urgence une réflexion internationale sur les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité sanitaire des aliments. Cette réflexion commencera à Addis-Abeba et se poursuivra à Genève », font observer les organisateurs.

Les priorités seront étudiées pour pouvoir aligner, entre les secteurs et au-delà des frontières, les stratégies et approches en matière de sécurité sanitaire des aliments et intensifier les efforts pour atteindre les objectifs de développement durable et appuyer la Décennie d’action des Nations-Unies pour la nutrition.

La première conférence internationale FAO/OMS/UA sur la sécurité sanitaire des aliments se tiendra peu avant le forum international sur la sécurité sanitaire des aliments et le commerce, qui sera organisé par la FAO, l’OMS et l’OMC à Genève les 23 et 24 avril 2019.

Rédaction Infomediaire.