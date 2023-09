CFG Bank a développé une solution digitale pour faciliter la collecte de dons pour le fonds spécial de gestion des effets du séisme.

Cette solution, explique CFG dans un communiqué, a pu être développée en un temps record. Elle a permis, dès lundi 11 septembre, d’effectuer sans frais des dons en faveur du fonds spécial, mis en place sous les hautes instructions du Roi Mohammed VI.

D’après la même source, les clients peuvent effectuer leurs dons en toute simplicité, via l’APPLI CFG. Ceci, soit directement, soit par virement instantané vers le compte spécial 001 810 0078000201106203.

De plus, est-il expliqué, a contacté l’intégralité de ses clients par sms et via les réseaux sociaux pour les encourager à utiliser ce nouveau dispositif. Le réseau d’agences CFG Bank est également ouvert à tous les donateurs.

« S’agissant de la contribution directe de la banque, celle-ci intervient sous forme de dons en nature ainsi que d’une contribution financière en collaboration avec le GPBM », conclut le communiqué.