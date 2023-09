Initialement prévue les 23 et 24 septembre au sein du Royal Golf Dar Essalam, la Fairmont Golf Cup est reportée pour les 26 et 27 novembre de l’année en cours.

Le report de cette compétition d’envergure, organisée par le Fairmont la Marina Rabat-Salé, représente un acte de solidarité et de respect à l’égard des familles des victimes du séisme survenu le week-end dernier, entraînant ainsi la perte de vies humaines et d’importants dommages matériels.

« En ces moments de deuil national, nous sommes profondément affligés et bouleversés par l’impact tragique de ce tremblement de terre sur notre pays, en l’occurrence sur la région d’Al Haouz », affirme le management.

»Nous sommes conscients que la Fairmont Golf Cup était très attendue, aussi bien par les passionnés de Golf que par nos partenaires. Cependant, face à la situation actuelle, il nous incombe d’agir en conscience eu égard à cette catastrophe. Ainsi, par respect et compassion pour chacune des personnes ayant été impactées, nous avons décidé de reporter la compétition pour une date ultérieure et de focaliser tous nos efforts sur l’aide et le soutien à cette cause », déclare ainsi Jérôme Lobier, Directeur Général du Fairmont La Marina Rabat-Salé, cité par un communiqué.

Et d’ajouter: « nous tenons à exprimer notre gratitude à nos différents partenaires et sponsors ainsi que toutes les personnes inscrites à la compétition pour leur compréhension et leur soutien indéfectible durant cette période difficile ».