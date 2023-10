En réponse au séisme dévastateur qui a touché le Maroc le 9 septembre dernier, notamment la ville de Taroudant, la Fondation Achraf Hakimi déploie une caravane solidaire, incarnant l’esprit d’humanité dont a fait preuve la nation ces dernières semaines. Cette initiative a pour but d’apporter, du 18 au 25 octobre, un soutien matériel, émotionnel et psychologique aux sinistrés, tout particulièrement aux enfants.

Conduite par Achraf Hakimi, la caravane s’installe dans la ville de Taroundant pour offrir un moment de résilience et d’espoir en ce début de vacances scolaires. Les enfants, et même certains adultes, ont joué au football avec l’international marocain, rappelant à tous que le sport demeure un pilier de la résilience et de la cohésion sociale. Un moment empreint d’émotion, de partage et de solidarité.

Des ateliers artistiques et ludiques sont également mis en place, permettant aux enfants d’exprimer leurs émotions et de partager leurs histoires auprès d’éducateurs spécialisés. Des projections de films et dessins animés sont organisées pour les plus jeunes, apportant une touche de ludisme à l’effort de solidarité nationale. Le match de l’équipe nationale de football soldée par la victoire des Lions de l’Atlas contre le Liberia a aussi été diffusée en direct à cette occasion.

« En tant que sportif, je mesure l’importance de la résilience. C’est cette force que je souhaite partager avec les enfants de Taroudant aujourd’hui, leur rappelant que malgré les épreuves, nous sommes capables de grandes choses ensemble. J’espère que cette caravane pourra apporter un peu de réconfort aux sinistrés de la région qui font preuve d’un courage exceptionnel. Dans des moments aussi éprouvants, il est essentiel d’être à leurs côtés pour offrir notre soutien et témoigner que la mobilisation continue », a déclaré Achraf Hakimi.

Cette action, pleinement ancrée dans l’engagement humanitaire de la Fondation Achraf Hakimi, marque la volonté d’être un acteur impliqué dans les initiatives de solidarité nationale, en rappelant sans cesse l’importance du sport et de l’éducation dans le développement global des jeunes.