Le 9 septembre, le ministre des Affaires étrangères, Hayashi Yoshimasa a adressé à Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger au Royaume du Maroc, un message de sympathie lui exprimant sa profonde compassion à l’égard des pertes causées par le tremblement de terre qui a frappé le Maroc.

“Je suis profondément navré et attristé d’apprendre que de nombreuses vies précieuses ont été perdues et que de nombreuses personnes ont été endommagées par le tremblement de terre qui a frappé la partie centrale du Royaume du Maroc, quelques jours après notre réunion au Caire », déclare Hayashi Yoshimasa dans sa correspondance.

« Je tiens à exprimer mes sincères condoléances envers ceux qui ont perdu la vie, et j’adresse toute ma sympathie à leurs familles endeuillées. Je prie sincèrement pour le rétablissement rapide des personnes sinistrées et pour la reconstruction dûment rapide des régions frappées. Je tiens à vous faire part que le Japon est prêt à fournir toute assistance possible dont votre pays pourrait avoir besoin, en fonction des besoins sur site”, ajoute la même source.