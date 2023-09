Suite au séisme qui a frappé la région d’Al Haouz, engendrant le décès de plus de 2900 personnes ( selon le dernier bilan provisoire), les organisateurs du Festival Tanjazz décident de reporter l’évènement.

« En cette période de deuil, de mesures d’urgences et de solidarité, le festival Tanjazz est reporté à une date ultérieure », annonce un communiqué ce mardi.

« Face à la tragédie que traverse notre pays, l’agence Seven PM, les équipes du Tanjazz, l’ensemble des artistes et les partenaires tiennent à exprimer leurs plus sincères condoléances aux familles et aux victimes du tremblement de terre », souligne la même source.