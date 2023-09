Une réunion des représentants et membres des deux Chambres du parlement (représentants et conseillers) a été tenue le 12 septembre, afin de discuter des voies et actions à prendre face à l’urgence imposée par le séisme qui a frappé la région d’Al Haouz, causant d’importants dégâts humains et matériels.

L’objectif de ladite réunion était de mettre en place des mesures d’urgence d’action, afin de procéder à la reconstruction rapide et la réhabilitation des zones touchées par le séisme, ainsi que la prise en charge de la population sinistrée.

Par ailleurs, les membres des deux Chambres ont tenu à exprimer leurs condoléances, ainsi que leur plein soutien aux victimes du drame. De plus, ceux-ci expriment leur gratitude au Roi Mohammed VI, pour son soutien et son engagement en ces temps critiques, notamment en donnant ses instructions pour la prise en charge des victimes et la mise en place de plans d’actions efficaces en ce sens.

Les deux Chambres ont par ailleurs salué l’engagement de l’ensemble des autorités sécuritaires, notamment les Forces Armées Royales (FAR), la Gendarmerie royale, la Protection civile, les Forces auxiliaires, les pouvoirs publics, le personnel médical et la société civile.

Les membres des deux Chambres du parlement ont indiqué leur volonté de contribuer au Fonds spécial pour la collecte de dons destinés aux victimes du séisme, à hauteur d’un mois de rémunération par personne. Un comité de veille, concernant l’évolution et le suivi de la situation, a été mis en place au sein des deux Chambres, afin d’assurer la bonne gestion de la crise.