Le ministère de l’Equipement et de l’eau (MEE) a déployé un plan d’action rapide, afin de venir en aide aux zones sinistrées, suite au séisme qui a frappé la région d’Al Haouz, entre le 8 et le 9 septembre.

Le ministère de Tutelle, via sa cellule de crise, a procédé au déploiement de moyens humains et matériels, afin de dégager les voies bloquées au niveau de la commune d’Ighil, pour faciliter l’accès aux opérations de secours via voie terrestre.

في إطار خلية تدبير الأزمات المحدثة طبقا للتوجيهات الملكية السامية من قبل الحكومة، تواصل مصالح وزارة التجهيز والماء إحراز تقدم ملموس على مستوى فتح الطرق، بفتحها لآخر مقطع طرقي معبد على مستوى جماعة إغيل pic.twitter.com/ayIeBllKoz — Ministère de l'Equipement et de l'Eau (@Equipement_Eau) September 13, 2023

Mohamed Allal, directeur des routes, a indiqué : « nous avons procédé au déploiement de notre plan d’action dans les premières heures de la journée du 9 septembre. 20 routes au total ont été mise hors service suite au séisme. Nous avons mobilisé 85 engins pour libérer ces routes. Nous opérons rapidement, afin d’ouvrir la voie aux aides ».