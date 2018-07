Infomédiaire Maroc – L’excellence des relations entre le Maroc et la France a été de nouveau réaffirmée par de nombreuses personnalités françaises, dont des députés et sénateurs, lors de la cérémonie organisée lundi soir par l’ambassade du Maroc en France, à l’occasion du 19ème anniversaire de l’intronisation du Roi Mohammed VI.

La fête du trône est un moment important qui permet de célébrer les relations tout à fait particulières et étroites qui unissent le Maroc et la France, a déclaré Christian Cambon, président de la commission des affaires étrangères et de la défense au Sénat et président du groupe d’amitié France-Maroc au sein de cette institution législative française.

Des occasions comme celle-ci permettent aussi de resserrer les liens entre nos deux pays et de s’arrêter sur le efforts accomplis par le Royaume dans plusieurs secteurs, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé le sénateur en se réjouissant de représenter à cette cérémonie le sénat français et son groupe d’amitié, le plus important avec plus de 70 sénateurs.

Le Maroc et la France sont liés par un partenariat d’exception dense et des projets stratégiques en matière économique, sociale, culturelle et éducative, s’est-il réjoui en se déclarant optimiste pour le «chemin qui reste encore à faire ensemble».

Dans une déclaration similaire, Mustapha Laabid, député et président du groupe d’amitié France-Maroc à l’Assemblée nationale française, s’est félicité également de participer à cette cérémonie, qui réunit tous les amis du Maroc.

Il a rendu un vibrant hommage, à cette occasion, à SM le Roi Mohammed VI pour les efforts qu’Il ne cesse de consentir pour le développement et l’essor du Royaume, évoquant l’appel lancé dimanche encore par le Souverain dans Son discours du trône à une restructuration profonde des programmes et politiques nationales de protection sociale.

Laabid s’est déclaré tout à fait disposé à œuvrer pour promouvoir la contribution du groupe d’amitié France-Maroc à cette dynamique, en collaboration avec des députés marocains et la société civile.

Le député Eric Bothorel, également membre du groupe d’amitié France-Maroc à l’Assemblée nationale, s’est déclaré à son tour honoré de participer à cette cérémonie en réaffirmant son engagement à contribuer, pour sa part, au renforcement des relations entre les 2 pays.

Il a rappelé à cette occasion la tenue récemment à Rabat du forum parlementaire France-Maroc au cours duquel les parlementaires des deux pays ont souligné que les liens historiques, humains, intellectuels, noués entre les deux pays frères ne peuvent que renforcer davantage la coopération parlementaire franco-marocaine.

La France et le Maroc ont encore des choses à échanger pour construire un monde meilleur, a-t-il poursuivi.

La brillante réception offerte par l’ambassadeur du Roi en France, Chakib Benmoussa, à l’occasion du 19ème anniversaire de l’intronisation du Souverain, a été rehaussée par la présence de membres du gouvernement français ainsi que d’éminentes personnalités du monde de la politique, de la diplomatie, de l’économie, de la culture et des médias.

Cette cérémonie a enregistré également la présence de hautes personnalités militaires et de nombreux membres de la communauté marocaine en France.

