Infomédiaire Maroc – Le Roi Mohammed VI, accompagné du Prince Héritier Moulay El Hassan et du Prince Moulay Rachid, a présidé, lundi au Palais Marchane à Tanger, une réception à l’occasion du 19ème anniversaire de son accession au Trône.

– Le Prince Moulay Rachid a présidé, lundi au Golf Royal à Tanger, un déjeuner offert par le Chef du gouvernement, à l’occasion du 19ème anniversaire de l’accession du Roi Mohammed VI au Trône.

– Les Princesses ont présidé, lundi au Palais Marshane à Tanger, un dîner offert par le Roi Mohammed VI en l’honneur des femmes invitées à l’occasion du 19ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône.

– Le Roi Mohammed VI a reçu plusieurs messages de félicitations de plusieurs Souverains et Chefs d’Etats à l’occasion du 19ème anniversaire de son accession au Trône.

– A l’occasion de la Fête du Trône, le Roi Mohammed VI a accordé sa grâce à 1 204 personnes, dont certaines sont en détention et d’autres en liberté, condamnées par les différents tribunaux du Royaume.

– Le Roi Mohammed VI, accompagné du Prince Héritier Moulay El Hassan et du Prince Moulay Rachid, a reçu, lundi au Palais Marchane à Tanger, José Luis Rodriguez Zapatero, ancien chef du gouvernement espagnol et Miguel Angel Moratinos, ancien ministre espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération.

– Le Roi Mohammed VI a adressé, dimanche, un Discours à la Nation à l’occasion du 19ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de ses glorieux ancêtres.

– Le Roi Mohammed VI a appelé, dans son discours adressé dimanche à la Nation à l’occasion du 19ème anniversaire de la Fête du Trône, « à préserver et à valoriser les ressources stratégiques » du Royaume.

– Le Roi Mohammed VI a indiqué, dimanche à Al Hoceima, que le Registre Social Unique (RSU) est un projet social stratégique et ambitieux qui touche de larges franges de la population marocaine.

– Le Roi Mohammed VI a proposé, dans son discours adressé à la Nation à l’occasion du 19ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône, un ensemble de chantiers pour améliorer la situation sociale au Maroc.

– Le Roi Mohammed VI a invité le gouvernement et tous les acteurs concernés à entreprendre une restructuration globale et profonde des programmes et des politiques nationales d’appui et de protection sociale et à soumettre des propositions portant sur leurs modalités d’évaluation.

– Le Roi Mohammed VI a affirmé, dimanche, que les partis politiques doivent attirer de nouvelles élites, inciter les jeunes à s’engager dans l’action politique, renouveler leurs méthodes de travail et rénover leurs modes de fonctionnement.

– Dans son Discours à la Nation à l’occasion de la fête du Trône, le Roi Mohammed VI a invité le gouvernement à instaurer et maintenir, ‘‘dans la durée et sans aucune interruption’’, le dialogue social, affirmant que la question sociale retient toute son attention et ‘‘L’interpelle vivement à la fois en tant que Roi et en tant qu’homme’’.

– Le Roi Mohammed VI a présidé, dimanche à Al Hoceima, une réunion consacrée à l’activation des mesures contenues dans le Discours du Trône 2018, en présence du Chef du gouvernement et des ministres concernés par les principales questions abordées par ce Discours Royal.

– Le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, s’est dit « honoré » de prendre part à Tanger aux festivités marquant le 19ème anniversaire de l’accession du Roi Mohammed VI au Trône.

– Bank Al-Maghrib a annoncé l’émission d’une pièce commémorative d’une valeur faciale de 250 dirhams en argent, à l’occasion du 19ème anniversaire de l’intronisation du Roi Mohammed VI.

Rédaction Infomédiaire