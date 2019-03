Le ministre sénégalais du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions, Samba Sy, a affirmé que quelque 66 043 contrats de travail ont été enregistrés en 2018 dans le pays, contre 56.328 un an auparavant. Quelques 4189 établissements ont été contrôlés en 2018 contre 2557 en 2017, a ajouté Sy, qui présidait, jeudi à Saly-Portudal (ouest), le démarrage des travaux de l’atelier d’évaluation des activités de 2018 et de validation des Plans de travail annuels de 2019.

Pas moins de 311 déclarations d’accidents du travail ont été reçues, ainsi que 997 déclarations annuelles de la situation de la main d’œuvre, a-t-il dit, ajoutant que dans la même période, 284 élections de délégués du personnel ont été organisées.

Dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, il a été enregistré 1493 déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles en 2018 contre 1955 en 2017, a-t-il précisé.

« Nous pouvons ainsi noter que la tendance à la hausse des contrôles des entreprises, amorcée depuis ces dernières années, participe au respect de la législation du travail et à la lutte contre l’évasion fiscale », a déclaré le ministre.

En matière de négociation collective et de relations professionnelles, des résultats importants ont été obtenus, notamment la revalorisation du Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du Salaire minimum agricole garantie (SMAG), la signature de conventions collectives dans les secteurs de l’enseignement, de la presse et de la sécurité privée, s’est félicité Samba Sy.

IM