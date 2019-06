La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) et les représentant de la tariqa tidjania au Sénégal ont conclu, jeudi à Dakar, une convention en vertu de laquelle RAM deviendra le transporteur aérien officiel de cette confrérie.

La convention a été signée par Ahmed Benrbia, délégué général Afrique de Royal Air Maroc, et les représentants des grandes familles tidjanes du Sénégal, à savoir les familles Sy de Tivaouane, Niass de Kaolack, Ba de Médina Gounass et la famille omarienne de Tall.

Ce partenariat a pour objectif de renforcer les actions conjointes de RAM et de la tariqa Tijania pour promouvoir la ziyara à Fès, a fait savoir Benriba lors d’une conférence de presse tenue à cette occasion.

L’accord s’inscrit dans la volonté du top management de RAM de conforter davantage la collaboration engagée de longue durée entre la compagnie nationale marocaine et les confréries musulmanes du Sénégal et d’Afrique au service des évènements religieux et culturels, a-t-il dit.

Ce partenariat prévoit plusieurs actions conjointes, notamment la promotion de l’offre RAM auprès de la communauté tidjane au Sénégal et de par le monde et la formalisation de l’appui de la compagnie aux actions entreprises par la confrérie, à travers l’octroi de facilités de transport aux hauts représentants de la confrérie, de tarifs préférentiels pour les groupes se rendant à Fès dans le cadre de la ziara (visite du mausolée de Sidi Ahmed Tijani) et le soutien aux manifestations organisées par la confrérie, notamment le « Gamou » (aid al mawlid annabawi) et d’autres journées culturelles.

L’accord précise aussi les conditions d’échange d’information et de partenariat entre RAM et la tariqa tidjania afin de faciliter l’identification d’opportunités susceptibles de mobiliser l’un ou l’autre partenaire et de mettre en synergie leurs moyens dans son domaine d’intervention.

La RAM a toujours eu des liens fraternels avec le peuple sénégalais, a souligné à cette occasion M. Benrbia ajoutant que « le marché sénégalais est prioritaire pour nous ».

« Il y a une volonté de notre top management de renforcer les liens avec les différentes confréries soufies, dont celle tidjane, au Sénégal et en Afrique en général », a-t-il enchaîné, notant qu’afin d’encourager et promouvoir la destination Fès, « nous offrons des tarifs intéressants aux disciples tidjanes, des offres très compétitives pour le déplacement de groupes dépassant 20 à 25 personnes ».

Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc à Dakar, M. Taleb Barrada a assuré que la signature de cette convention est de nature à renforcer et consolider les liens fraternels et spirituels entre le Royaume du Maroc et les confréries et familles religieuses tidjanes en Afrique de l’Ouest en général, et au Sénégal en particulier.

« Le Maroc et le Sénégal sont liés par des relations fortes basées sur la fraternité, la solidarité et l’unité du destin », a-t-il dit, relevant que les peuples des deux pays entretiennent des relations fraternelles et amicales.