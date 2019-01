Infomédiaire Maroc – Le Groupe BMCE Bank of Africa vient officiellement de déployer en ce début d’année 2019, sa nouvelle filiale OGS (Operations Global Services).

Installée à Bouskoura et dirigée par Younes Karkouri, cette platforme est spécialisée dans les prestations de services de traitements bancaires de

référence à l’échelle internationale. Elle est alignée sur les meilleurs standards de qualité de service et destinée à jouer un rôle moteur dans le développement des initiatives métiers et technologiques, des activités de traitement bancaires pour l’ensemble du Groupe.

Selon un communiqué de la banque, le périmètre de la nouvelle filiale couvre l’ensemble des filières métiers constituant l’épine dorsale des services et traitements bancaires notamment :

§ Les crédits et garanties,

§ La monétique,

§ Les opérations avec l’étranger

§ Les comptes épargne et bancassurance

§ Le traitement des valeurs

§ L’assistance fonctionnelle

§ La gestion des fonds

A noter que OGS compte lancer ses activités pour le compte des filiales du groupe en Afrique et en Europe.

Rédaction Infomédiaire