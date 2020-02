CGI, leader mondial du conseil et des services IT end-to-end, annonce le lancement à Fès du premier campus marocain de U’DEV, son Ecole du Développeur créé en 2017 en France. Cette annonce concrétise les ambitions de CGI au Maroc et s’inscrit dans la dynamique de forte croissance de l’entreprise dans le Royaume depuis l’ouverture de son Centre d’Excellence à Rabat il y 15 ans, suivi de celui de Casablanca en 2006 et plus récemment celui de Fès en 2017.

U’DEV est une véritable école de la chance, qui s’adresse aussi bien aux étudiants qu’aux demandeurs d’emploi titulaires d’un Bac+2. Elle vise à former les développeurs de demain, alors que le marché de l’emploi dans le numérique au Maroc crée aujourd’hui une véritable course aux talents. Avec U’DEV, CGI propose à ses élèves une formation d’une durée de deux ans, gratuite, diplômante, rémunérée, avec à la clé un CDI sur le site de CGI à Fès.

Ce programme a été conçu en partenariat avec ;

• L’Université Euromed de Fès (UEMF), qui dispose d’un campus high-tech et d’un pôle d’excellence dans différents domaines dont celui du digital en particulier, avec un cursus universitaire couvrant les trois cycles de formation en ingénierie et une forte orientation pour la R&D ;

• L’ANAPEC qui apporte son soutien aux employeurs dans leurs recrutements et aux demandeurs d’emploi dans leur insertion professionnelle ; et

• La Région Fès-Meknès qui est fortement engagée dans le développement économique du territoire, et qui a soutenu le programme U’DEV et son potentiel en matière de création d’emplois.

Le lancement du campus de Fès intervient deux ans après le lancement réussi de U’DEV en France, où l’entreprise compte désormais 7 campus. La ville de Fès représente un bassin d’emplois très dynamique avec un important vivier de talents du numérique, grâce au riche potentiel universitaire de la région et notamment à la présence de l’Université Euromed de Fès (UEMF).

Depuis sa création, l’Université Euromed accompagne et soutient les étudiants et les jeunes porteurs de projets afin d’identifier leurs points forts, les aiguiser, pour aboutir à la concrétisation de projets à forte valeur ajoutée dans la région euro-méditerranéenne.

Avec U’DEV, CGI se positionne plus que jamais comme un partenaire de la ville, de la région Fès- Meknès et de l’ensemble des institutions engagées dans la formation des futurs professionnels du secteur IT. L’entreprise poursuit ses objectifs de croissance à Fès, où elle compte désormais 150 professionnels (contre 70 en 2017). CGI a pour ambition de réunir 200 professionnels à horizon 2020 sur son site de Fès.

U’DEV a ouvert ses portes à Fès le 17 février 2020 et accueille dans un premier temps 16 étudiants.

« Chez CGI, nous sommes convaincus que le numérique est une chance pour tous et qu’il est porteur de nombreuses opportunités. Dans un contexte difficile aussi bien pour les personnes à la recherche d’un emploi que pour les entreprises confrontées à la pénurie de talents sur le marché de l’informatique nous avons décidé d’agir en créant U’DEV. Nous sommes ravis de lancer cette initiative très innovante au Maroc. L’ouverture du campus à Fès démontre à la fois notre engagement sociétal dans la région ainsi que l’ambition de CGI de renforcer davantage sa présence dans le Royaume », indique Michel Malhomme, Vice-Président Senior Centres de Production Espagne, France, Maroc, Portugal, Roumanie et Directeur Général de CGI au Maroc.

