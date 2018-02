Infomédiaire Maroc – L’Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc organise, les 2 et 3 mars à Marrakech, la 3ème édition de son événement annuel South Economic Women Initiative (SEWI), organisé à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme.

Cette rencontre permet une fois par an aux femmes chefs d’entreprises du Maroc et du Monde, de réfléchir aux meilleures voies de développement de leurs entreprises et d’appréhender les défis qui façonneront le monde de demain.

Cette année, le SEWI se tiendra sous le thème ‘‘Innovation et digital : quel leadership pour les femmes ?’’. A noter que, en marge de ses travaux, le SEWI 2018 accueillera 2 événements importants : la réunion du Steering Commitee FCEM (Femmes Chefs d’Entreprises du Monde) et un atelier du programme « Resume » qui consistera à présenter des « best practices » en matière d’entrepreneuriat féminin par les partenaires du Programme de l’Union Européenne.

