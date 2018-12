Infomédiaire Maroc – Vivo Energy Maroc, la société en charge de la distribution et de la commercialisation des carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc et de gaz de pétrole liquéfié de marque Butagaz, inaugure la station-service Shell ‘‘Parc Bouskoura’’ d’une superficie de 8 200 m2. Cette nouvelle station est dotée d’une offre enrichie, incluant la Grignotière, un concept de restauration rapide et original et une boulangerie. Un espace d’entretien rapide ‘‘Auto Point’’ est aussi implanté sur ce site pour proposer une offre en vidange, en mécanique rapide et en pneumatiques complète.

La station-service a été inaugurée en présence de Asaf Vehbi Sasaoğlu, PDG de Vivo Energy Maroc, des partenaires de Vivo Energy Maroc, et de représentants des autorités locales.

« A travers cette ouverture, Vivo Energy Maroc poursuit son engagement à faire de ses stations-service de véritables lieux de vie. Le client est au cœur de toutes nos activités et sa

satisfaction passe par un processus d’innovation continu pour lui offrir toujours plus de valeur et lui témoigner notre reconnaissance », a déclaré Asaf Sasaoglu.

Implantée sur un site de 8 200 m 2 , soit l’équivalent d’un terrain de football, la station Shell « Parc Bouskoura », offre un service client complet. L’espace d’entretien automobile rapide

« Auto Point » propose une offre enrichie en vidange et en pneumatiques avec quatre baies.

La station-service « Parc Bouskoura », initie le premier concept de restauration rapide « La Grignotière » du groupe « La Grillardière ». Avec ce service, les clients de la station-service

bénéficient d’une offre répondant aux normes les plus exigeantes en matière de qualité. La Grignotière propose une boulangerie, un concept « Croust’wich » pour préparer en moins

d’une minute un sandwich sur-mesure et frais, un concept de Slice Pizza, et un service grillade. Un service Shop est également mis à la disposition des clients de cette station.

« Notre ambition est de continuer à améliorer et réinventer l’expérience client en vue de mieux répondre aux attentes des clients. Cette vision s’appuie aussi sur le programme Shell

Club Fidélité pour que la qualité de l’expérience client soit optimale. Nous continuons à déployer nos efforts afin de récompenser la fidélité de nos clients et les remercier de leur confiance. Ce programme est fondé sur la générosité et permet des gains attractifs et sûrs », a ajouté Mehdi Abaghad, Directeur du Réseau de Vivo Energy Maroc.

