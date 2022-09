Visa a annoncé aujourd’hui les gagnantes de son programme de subvention She’s Next au Maroc lors d’une cérémonie de remise des prix en partenariat avec Société Générale Maroc. Dans le cadre de cette initiative, cinq entreprises marocaines dirigées par des femmes ont reçu une subvention de 10 000 dollars et un an de coaching marketing de la part d’IFundWomen pour soutenir, développer et étendre leurs entreprises, ainsi qu’une exposition médiatique et des opportunités de réseautage.

Les cinq lauréates ont été sélectionnées parmi plus de 110 candidatures soumises par des femmes entrepreneurs marocaines issues d’un large éventail de secteurs, du textile à l’éducation, de l’agroalimentaire aux services professionnels, à la beauté et au bien-être. Les gagnantes ont été sélectionnées sur la base de l’évolution de leur parcours entrepreneurial, de la solidité du business plan de leur entreprise, de leur présence numérique et de leur capacité à résoudre les problèmes.

Le jury était composé de Hajjami Asmae, Country Manager et membre du conseil d’administration de la Société Générale au Maroc, Benbashir Mehdi, Directeur Général adjoint – Société Générale au Maroc, Sami Romdhane, Country Manager – Visa Maroc, Mme Nadia Lambaraa, Digital Partnerships-Visa Maroc et Rabia El Alama, Directrice Générale – AMCHAM Maroc.

En participant au programme, toutes les femmes chefs d’entreprise ont eu accès aux idées pratiques de leaders féminins des secteurs public et privé, ainsi qu’à des outils précieux et à des ressources éducatives – notamment le programme Visa de compétences pratiques en affaires – dont elles ont besoin pour faire croître et développer leurs entreprises.

» Dans un monde où les entreprises en général luttent contre les effets persistants de la pandémie et de l’inflation, les petites entreprises appartenant à des femmes continuent de prouver leur résilience et font preuve d’un grand optimisme quant à l’avenir de leurs activités « , a déclaré Leila Serhan, Senior Vice President & Group Country Manager – North Africa Levant Pakistan, Visa. « Visa reconnaît les efforts de ces femmes entrepreneurs, leur dévouement et leurs contributions continues à nos communautés, et est fière de les soutenir et de les mettre en lumière à travers notre initiative She’s Next, que nous sommes heureux d’avoir amené au Maroc pour la première fois. Ces femmes ont non seulement brisé de nombreux stéréotypes sur le type d’entreprises dirigées par des femmes, mais elles ont aussi clairement démontré leur capacité à se développer et à changer d’échelle. Nous tenons à féliciter les cinq lauréates et nous nous réjouissons de les soutenir grâce à ces subventions et au programme de mentorat afin qu’elles puissent continuer à travailler et à prospérer en ces temps incertains. »

LES 5 GAGNANTES DE L’ÉDITION 2022 DE L’INITIATIVE SHE’S NEXT AU MAROC

1. Meriam Bessa (Atelier Digital),

2. Khaoula Tanfioui (Bots Factory),

3. Mona Alami (Eco Fertil Ecologie Fertilisation),

4. Mariem Faghraoui (Neoli),

5. Ilhemm Kerdoudi (Digited)

Deux des gagnantes participeront à un événement virtuel, « She’s next : Spotlighting Women Entrepreneurs in the Middle East », organisé par Forbes Middle East et Visa, où des femmes chefs d’entreprise des Émirats arabes unis, d’Arabie saoudite, d’Égypte et du Maroc partageront les stratégies qu’elles ont utilisées pour lutter pour l’égalité des sexes et l’autonomisation.