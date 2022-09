A Dar Es salam en Tanzanie, La golfeuse marocaine Intisar Rich a remporté le titre du All Africa Challenge Trophy (AACT).

Rich s’est emparée des commandes du classement général individuel avec un total de 220 coups (76, 74 et 70 coups) lors des trois jours de compétition, devançant la Sud-africaine Bobbi Brown avec 221 coups (72, 73 et 76 coups). La troisième place est revenue à la Kényane Naomi Wafula avec 222 coups (70, 76 et 76 coups).

Cette compétition, dont la première édition a été organisée en 1992, a connu la participation de 56 joueuses, dont les Marocaines Abir Taibi (12è/238 coups) et Sonia Bayahya 16è/244 coups).

De son côté, l’équipe nationale féminine a occupé la deuxième place au classement général par équipes, avec un total de 449 points, derrière l’Afrique du Sud (444 pts). L’équipe de Tanzanie s’est classée troisième (455 pts).

Voici, par ailleurs, le classement des 10 meilleures équipes : 1. Afrique du Sud 444 pts

2. Maroc 449 pts

3. Tanzanie 455 pts

4. Kenya 458 pts

5. Zimbabwe 476 pts

6. Ouganda 480 pts

7. Nigéria 488 pts

8. Zambie 496 pts

9. Ghana 498 pts

10. Gabon 517 pts.