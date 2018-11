Infomédiaire Maroc – A l’occasion du 43éme anniversaire de la Marche Verte, Sopriam, importateur des véhicules Peugeot, Citroën et DS, a inauguré son nouveau showroom Citroën et Peugeot, à Dakhla. L’événement a eu lieu en présence de : Lamine Ben Omar, wali de la région ; Hassan Bouattache, directeur réseau SOPRIAM ; Ibrahim Imirhane, promoteur et Ibrahima Mamadou Tall, directeur de succursale.

Il s’agit du premier showroom 100% écologique au Maroc.

Ce nouveau site dépend d’un système hybride et auto-suffisant qui combine l’énergie éolienne et l’énergie solaire. L’énergie supplémentaire, qui est produite en plus, est stockée dans des batteries à GEL pour alimenter le système en cas d’absence ou d’insuffisance des sources d’énergie.

Une démarche écologique et citoyenne voulue par Sopriam afin de respecter au mieux l’environnement de la région. Ce projet a nécessité un investissement global de 8 millions de DHS et s’étend sur une surface de 3040 M² dont 645m² de showroom et 580m² pour les ateliers.

Sopriam développe ainsi son réseau dans les provinces du sud puisqu’il s’agit du deuxième showroom dans la région après celui de Laâyoun et compte aujourd’hui 42 points de vente à travers tout le Maroc. Sopriam inscrit la politique de développement de son réseau de distribution parmi ses priorités de son plan stratégiques Built Up 2020 et prévoit d’autres ouvertures en 2019.

Rédaction Infomédiaire