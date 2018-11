Infomédiaire Maroc – Le Maroc et l’Inde ont signé, lundi à New Delhi, une convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale visant à constituer une base juridique pour la coopération judiciaire bilatérale et à renforcer les efforts communs des deux pays dans la lutte contre le crime.

Cette convention a été signée par le ministre de la Justice Mohamed Aujjar et le ministre indien de l’intérieur Kiren Rijiju, en présence de l’ambassadeur du Maroc à New Delhi Mohamed Maliki et d’autres responsables marocains et indiens.

En vertu de cette convention, les deux parties s’engagent à s’entraider mutuellement en matière de lutte contre le crime, y compris le terrorisme, et à faciliter les procédures d’enquêtes et de confiscation des fonds destinés au financement du terrorisme et des outils du crime par le biais d’une coopération judiciaire et d’une assistance en matière pénale.

Cette convention inclut les procédures d’investigation pertinentes établies conformément à la législation pénale des deux pays.

« La signature de cette convention permettra de développer des outils de coopération efficaces dans le domaine sécuritaire et de fédérer les efforts des deux parties dans la lutte contre les crimes et le terrorisme », a indiqué Aujjar, qui effectue une visite de travail en Inde à la tête d’une importante délégation. Le Maroc a réussi à développer une expérience pionnière en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la traite des êtres humains, a-t-il souligné, ajoutant que cette expérience a amené plusieurs pays africains et européens à initier des liens de coopération avec le Royaume dans ce domaine.

Aujjar a en outre relevé que la visite de SM le Roi Mohammed VI en Inde a permis d’améliorer les relations de coopération et de consolider les partenariats entre les deux pays dans plusieurs secteurs.

Pour sa part, le ministre indien de l’intérieur s’est félicité de l’excellence des relations entre l’Inde et le Maroc sous l’impulsion du Roi Mohammed VI et salué les efforts du Royaume pour la paix et la stabilité dans le continent africain et le monde arabe.

« Les relations entre les deux pays sont historiques puisqu’elles remontent au voyage en Inde du célèbre explorateur Ibn Battouta au 14ème siècle », a-t-il dit, ajoutant que le Maroc et l’Inde partagent les mêmes valeurs de la démocratiques et des droits de l’Homme.

Rijiju a également salué le rôle majeur des sociétés d’investissement des deux pays dans le développement des relations bilatérales. Il a aussi mis en exergue les initiatives du Royaume pour le développement du tourisme entre les deux pays à travers l’ouverture du bureau de l’Office National Marocain du Tourisme à New Delhi en septembre dernier.

