Infomédiaire Maroc – Bachir Baddou, Directeur Général de la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance (FMSAR), vient d’être réélu au Comité Exécutif de la Global Federation of Insurance Association (GFIA), et ce lors de l’assemblée générale tenue récemment au Luxembourg.

C’est pour un 2ème mandat consécutif que siège Bachir Badou au sein du comité exécutif de la GFIA pour y représenter l’Afrique et le Moyen Orient. Ce comité est désormais présidé par le représentant du marché mexicain qui remplace son prédécesseur américain, et est constitué de cinq représentants issus en l’occurrence d’Insurance Europe (représentant l’ensemble des fédérations européennes), du Japon, du Canada, de la Nouvelle Zélande et du Maroc.

Bachir Baddou qui est Directeur Général de la FMSAR, Directeur de la Compagnie d’Assurance Transport (CAT) et Past Président de l’Organisation Africaine des Assurances (OAA), est le premier et unique représentant africain et arabe à avoir rejoint, en novembre 2016, le comité exécutif de cette importante fédération mondiale.

La réélection de Baddou au sein du comité de la GFIA représente un sacre sur le plan national et régional et témoigne de son implication effective et à grande valeur ajoutée dans les travaux de la GFIA.

Créée le 9 octobre 2012, lors d’une réunion d'associations d’assurances à Washington, La Global Federation of Insurance Associations (GFIA) représente les associations d’assurances nationales et régionales auprès de différents organismes tels que les gouvernements nationaux et les régulateurs internationaux. La GFIA compte actuellement des associations et fédérations de 61 pays membres représentant 87% des primes annuellement émises dans le monde.

Rédaction Infomédiaire