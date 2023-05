Le Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) rime avec agriculture, mais pas seulement. Pour les opérateurs hôteliers de la ville de Meknès, c’est une aubaine pour le taux de remplissage de leurs établissements.

Pour les participants qui s’y sont pris tard, impossible de trouver de la disponibilité ! «À l’occasion de ce SIAM, la capacité d’hébergement est saturée, malgré l’ouverture de 4 ou 5 nouvelles unités d’hébergement à Meknès», affirme Nidal Lahlou, président de l’Association régionale de l’industrie hôtelière (ARIH) de Meknès.

«Le SIAM est l’évènement le plus important au niveau national et régional. Plus d’un million de visiteurs sont attendus. C’est une énorme bouffée d’oxygène pour l’activité touristique de la ville et de la région», poursuit-il, dans une déclaration accordée à nos confrères des Inspirations ÉCO.

Du côté des participants qui s’y sont pris à la dernière heure, impossible de se loger dans les établissements classés de Meknès. Pour ceux qui n’arrivent pas à trouver un hôtel, l’une des solutions consiste à se rabattre sur les appartements meublés de la ville, même si quelques petites surprises ne manquent pas là aussi, quant à la qualité et le confort des biens proposés. Ce qui est certain, c’est qu’aussi bien les hôteliers que les loueurs d’appartements meublés revoient à la hausse les prix, afin de profiter de cette «bouffée d’oxygène», pour cette ville qui peine à figurer dans le top des destinations touristiques nationales, car absorbée par Fès et ses environs, comme Ifrane.

Par ailleurs, lors du SIAM, la ville de Fès profite bien des flux de clients. Nombreux sont ceux qui se replient sur Fès, en raison de l’impossibilité de trouver un pied-à-terre à Meknès. Pour Nidal Lahlou, la ville ne manque pourtant pas d’opportunités qui se révèlent lors du SIAM. «Cet évènement est donc vital pour une région pleine d’opportunités et d’intérêt mais aussi un appel aux investisseurs. Le potentiel de Meknès et de sa région dans son ensemble est monumental. Il ne demande qu’à être activé», fait-il savoir.