Infomédiaire Maroc – La FIMME « Fédération des Industries Métallurgiques, Mécaniques, Electromécaniques » s’est employée à réunir tous les acteurs du développement des secteurs du rond à béton et de fil machine dans le but d’atteindre des résultats concrets favorisant l’équilibre Amont-Aval.

Dans le même esprit responsable et constructif, la FIMME s’apprête aujourd’hui à réunir à leur tour les opérateurs de la branche «Aval» de la sidérurgie, utilisant aussi bien les tôles laminées à froid ou les tôles laminées à chaud, provenant du marché local ou international.

Et ce, afin de préparer le dispositif de défense commerciale qu’il s’agisse des mesures anti-dumping, des dispositions antisubventions ou des clauses de sauvegarde, pour préserver les équilibres nécessaires d’une concurrence légale et loyale, protéger la production sidérurgique nationale et favoriser sa croissance, sa qualité et sa compétitivité.

Car, elle constitue l’axe fondamental du développement économique social durable et de l’investissement industriel et technologique responsable du Maroc.

Rédaction Infomédiaire