Infomédiaire Maroc – Dans le cadre du suivi des revendications des commerçants par la tutelle du secteur, le Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, Moulay Hafid Elalamy, organise une réunion, ce mercredi 16 janvier 2019, avec les chambres de commerce et d’industrie et les représentants des commerçants, en présence des Directions Générales des Impôts et des Douanes.

Cette réunion qui amorce le dialogue entre les parties concernées, fait suite à l’appel lancé par le Ministre aux commerçants pour présenter leurs revendications de façon organisée, à travers les Chambres de commerces et les associations professionnelles des commerçants.

Rédaction Infomédiaire