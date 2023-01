La 28ème édition du Salon International de l’Édition et du Livre (SIEL) aura lieu du 1er au 11 juin prochain à l’espace OLM Souissi de Rabat, a annoncé le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – département de la Culture.

Les maisons d’édition, de distribution et les librairies, ainsi que les institutions intéressées par une participation au Salon sont invitées à s’inscrire à partir du 23 janvier jusqu’au 1er mars 2023, et ce via le site officiel du salon: www.siel.ma, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Pour de plus amples informations, le département recommande aux institutions concernées de contacter la Direction du Livre, des Bibliothèques et des Archives, par l’adresse électronique: [email protected], ou par téléphone (00.212.537.27.40.44 –

00.212.537.27.40.42- 00.212.537.27.40.32).