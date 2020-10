Former et encadrer les jeunes aux métiers de demain, pour une meilleure insertion professionnelle et accompagner les porteurs de projets innovants : voici les impératifs communs que se sont fixés la Cité de l’Innovation de l’Université Hassan Premier de Settat, et Maroc Numeric Cluster à travers cette convention de partenariat. Ensemble, les partenaires vont conjuguer leurs efforts pour la promotion de l’entrepreneuriat innovant, le soutien aux porteurs de projets, la préparation des jeunes aux besoins du marché du travail et la formation aux métiers du digital. Ce partenariat vise également à impliquer un certain nombre d’acteurs (entreprises, institutions académiques, centres de recherche, étudiants, enseignants…) dans la réalisation de projets collaboratifs, innovants et à forte valeur ajoutée.

Favoriser l’innovation d’usage

C’est ainsi que les porteurs de projets pourront bénéficier de la mise en service prochaine par Maroc Numeric Cluster de la plateforme Fiware au Maroc. Fiware est une plateforme open source présente dans plusieurs pays et destinée à développer des applications Smart visant à résoudre des problématiques de société et privilégier l’innovation d’usage ainsi que la production de data dans divers secteurs. Des membres et partenaires de l’Université Hassan 1er de Settat et de la Cité de l’innovation seront impliqués dans ce projet Fiware

Contribuer à une meilleure intégration des jeunes en milieu de travail

Une des priorités majeures identifiée par les deux partenaires de cette convention est de favoriser l’intégration professionnelle des jeunes en les orientant vers les entreprises et organismes membres de leurs réseaux. L’objectif est qu’ils puissent bénéficier de stages et d’accompagnement sur des projets spécifiques ainsi que de cursus de formations adaptés aux besoins du marché du travail. Un espace d’accueil et d’encadrement des étudiants au sein de la Cité de l’Innovation de Settat sera créé à cet effet.

Formation aux métiers du digital

Préparer les étudiants et formateurs aux métiers de demain et assurer une montée en compétences dans le domaine du digital reste une condition majeure pour mieux se positionner sur le marché du travail. Dans ce contexte, des formations ciblées seront organisées en fonction des attentes du marché.

La finalité est d’assurer une meilleure interface entre l’université, le monde de la recherche et de l’entreprise afin de soutenir l’innovation à forte valeur ajoutée et la montée en compétences des ressources humaines.

A propos des partenaires de la convention

L’Université Hassan 1er de Settat est une université pluridisciplinaire de réputation internationale et acteur majeur du développement de la région de Casablanca-Settat.

La Cité de l’Innovation de l’Université Hassan 1er de Settat est un organisme créé dans le but de stimuler l’innovation auprès des étudiants et des enseignants chercheurs, de soutenir les porteurs de projets et de valoriser le transfert des résultats de recherche vers l’économie.

La mise en place de cette structure s’inscrit dans le cadre du programme national « Cités de l’Innovation » qui constitue l’un des axes principaux de la stratégie de l’innovation promue par le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique.

Maroc Numeric Cluster est une structure à gouvernance mixte Public/Privé regroupant plusieurs acteurs : Etat, Grandes entreprises, PME, opérateurs de l’enseignement et de la recherche et organismes d’aide et de financement. Maroc Numeric Cluster a vocation à développer l’innovation digitale dans le Royaume. Le cluster a pour objectif final de faire émerger des projets innovants et à forte valeur ajoutée dans des niches d’excellence comme l’industrie 4.0, l’économie verte, la santé numérique et l’éducation à distance.