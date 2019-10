Plus de 2 millions de personnes ont visité les 19 sites archéologiques sous tutelle du département de la Culture, entre janvier et septembre 2019, a annoncé le département.

Ce dernier a noté une augmentation significative des revenus de ces sites, lesquels s’élèvent à 110 millions de dirham pour la même période.

« Dans le cadre des efforts soutenus qu’il déploie pour préserver et valoriser les éléments du patrimoine culturel matériel, les sites archéologiques et les bâtiments historiques, en tant que source de développement économique et levier du développement durable du Royaume, le ministère de la Culture et de la communication – Département Culture – œuvre à l’optimisation et au développement de son offre de services, afin de la rendre attractive pour les visiteurs de ces sites, et en accroître les revenus selon une gestion optimale incluant les volets juridiques, institutionnels, matériels et humains », souligne la même source.