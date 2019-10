La salle de commandement et de coordination de l’unité mobile de la police de secours a été ouverte, ce mardi à la préfecture de police de Tanger, et ce en application de la vision de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) pour insuffler une nouvelle dynamique à la ligne téléphonique gratuite 19.

Cette salle de commandement et les unités mobiles de la police de secours visent à renforcer la police de proximité en gérant les interventions sécuritaires sur la voie publique, à garantir le déploiement intensif des unités et à consolider le sentiment de sécurité chez les citoyens.

L’unité mobile de la police de secours relevant de la préfecture de police de Tanger compte 8 véhicules, 32 motocycles et 15 vélos, et mobilise 179 fonctionnaires de police répartis en quatre équipes couvrant l’ensemble du périmètre d’intervention de ladite préfecture.

Pour rappel, la DGSN avait ouvert la première salle de commandement et de coordination de l’unité mobile de la police de secours à Rabat, en tant qu’expérience pilote, avant de la généraliser à Salé, Témara, Marrakech, Fès et Tanger suite à son efficience en termes de réduction des délais d’intervention dans la voie publique et de consolidation du sentiment de sécurité auprès des citoyens.