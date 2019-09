Une délégation marocaine du ministère de l’Intérieur et des associations des collectivités territoriales, présidée par Khalid Safir, wali directeur général des collectivités territoriales au ministère de l’Intérieur, effectue du 23 au 28 septembre une visite de travail en Chine pour échanger avec des responsables chinois sur les opportunités de coopération dans les domaines des villes intelligentes et de la coopération décentralisée internationale.

Et dans le cadre de cette visite, Safir a signé, à Pékin, un mémorandum d’entente (MoU) sur la coopération décentralisée internationale, entre le ministère de l’Intérieur et l’Association chinoise populaire de l’amitié avec les pays étrangers relevant du Conseil d’Etat de la République populaire de Chine.

Ce MoU concerne la coopération entre les collectivités territoriales des deux pays notamment dans les domaines de la protection de l’environnement, le développement des énergies renouvelables, la promotion des zones d’activités économiques, la valorisation du patrimoine et des sites touristiques et archéologiques, les villes intelligentes « Smart Cities « , la mobilité urbaine et le renforcement des capacités techniques des élus et cadres territoriaux.