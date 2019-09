Mercure Industrie, spécialiste marocain des produits et solutions d’hygiène, a inauguré, à Casablanca, une nouvelle usine, multipliant ainsi sa capacité de production par 12 à 15 000 tonnes annuellement.

Inaugurée en présence du ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy, et le président de la Confédération Générale des entreprises au Maroc (CGEM), Salaheddine Mezouar, cette usine de fabrication ainsi qu’une plateforme de stockage et de logistique d’une superficie totale de 8 000 m2 ont mobilisé un investissement de 65 millions de dirhams, portant l’effectif de la société de 80 à 100 personnes sur le prochain quinquennat.