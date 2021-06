Comme déjà annoncé par Infomédiaire Maroc, le Roi Mohammed VI a présidé, ce lundi au Palais Royal à Fès, un Conseil des ministres, consacré à l’adoption de deux projets de loi-cadre, d’un projet de loi et de plusieurs projets de décrets et conventions internationales, indique un communiqué du Porte-parole du Palais Royal. Le Roi a également validé, à cette occasion, 3 propositions de nominations.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution, sur proposition du chef du gouvernement, et à l’initiative du ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration, le Roi a nommé Hicham Zenati Serghini, Directeur général de la Société nationale de Garantie et de financement de l’entreprise.

A l’initiative du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique, le Souverain a nommé Youssef El Bari, Directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations ;

Et enfin, à l’initiative du ministre de la Culture et de la Jeunesse et des Sports, le Roi a nommé Mohamed Kenbib, Directeur de l’Institut Royal pour la recherche sur l’histoire du Maroc”.