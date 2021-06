Le Forum d’affaires Maroc-Chine ( Morocco-China Business Council Forum) s’est ouvert , lundi à Agadir, en présence d’une pléiade d’acteurs économiques.

Initié par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), en partenariat avec le Conseil de la Promotion du Commerce Extérieur de Chine (CCPIT) , ce Forum tenu en mode hybride, a pour but de présenter aux opérateurs économiques chinois les opportunités de commerce et d’investissement au Maroc, et à Souss Massa en particulier.

Il souhaite créer des synergies et partenariats concrets entre les entreprises des deux pays, ainsi que d’encourager les sociétés chinoises à s’établir dans la région.

Intervenant à cette occasion, le Wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji a indiqué que l’organisation de ce Forum de trois jours, coïncide avec le début de l’ère post-covid et le relancement de l’activité économique et touristique à Souss -Massa après plusieurs mois de suspension forcée.

Il a dans ce cadre rappelé la visite historique de SM le Roi Mohammed VI en chine qui a permis aux relations bilatérales de passer à la vitesse supérieure dans le cadre d’un partenariat stratégique global renforcé par la signature de trente conventions de partenariat public-public et public-privé entre les deux pays.

Pour sa part, l’ambassadeur de la République Populaire de Chine au Maroc, Li Changlin a fait remarquer que ce Forum est de nature à renforcer la coopération bilatérale dans des secteurs à fort potentiel de création d’emplois et de valeur ajoutée.

De même, il a mis en exergue les avancées considérables du Royaume en matière d’industrie aéronautique et automobile, se félicitant des avantages fiscaux et douaniers très avantageux qu’offre le Maroc pour les investisseurs étrangers.

De son côté Mehdi Laraki, président du Conseil d’affaires Maroc-Chine au sein de la (CGEM) a indiqué que ce conclave rassemble près de 300 entreprises chinoises dont une quinzaine vont rencontrer leurs homologues marocaines.

Des B to B (Business to Business) sont prévus dans ce cadre pour assurer le suivi et l’accompagnement de ces sociétés jusqu’à la conclusion de partenariats, a-t-il poursuivi, annonçant que Souss- Massa est la première étape d’une tournée qui s’étalera sur l’ensemble des régions pour faire connaître aux entreprises chinoises, les différentes opportunités d’investissement au Royaume.

De son côté, le Directeur général du Centre régional d’investissement Souss Massa (CRI SM), Marouane Abdelati, a jeté la lumière, sur les outils offerts pour assurer l’accès des investisseurs aux informations, dont la mise en ligne de la plate-forme “Zonesindustriellessoussmassa.ma”, qui est un service offert par le CRI au profit des investisseurs et porteurs de projets en recherche d’un lot de terrain industriel dans la région, et “La bourse régionale de partenariat” qui est une plateforme B to B visant de mettre en relation d’affaires les entreprises régionales, les partenaires nationaux et internationaux.

Un guide du foncier industriel a été mis en place en trois versions (française, anglaise et espagnole) et la quatrième version en mandarin est prévue pour bientôt, a relevé M.Abdelati se félicitant du délai encourageant de traitement de dossiers des investisseurs qui a passé à 10 jours, bien au-dessous du délai réglementaire fixé à 30 jours.

Ont pris part à ce Forum, aussi , le président de la région Souss-Massa Brahim Hafidi, l’ancien ministre de l’Économie et des finances Fathallah Oualalou, le Conseiller économique de l’Ambassade du Maroc en Chine Reda Oudghiri Idrissi, le Secrétaire général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) Zouhair Triqui, le président de la CGEM Souss- Massa, Majid Joundy, ainsi que des représentants d’établissements bancaires.