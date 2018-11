Infomédiaire Maroc – Le Groupe Al Omrane vient de lancer la première émission obligataire par appel public à l’épargne à travers des obligations de type « Social & Green Bonds » au Maroc, ouvrant ainsi la voie de l’investissement socialement responsable aux différents acteurs du marché financier marocain.

Cette émission inaugure l’entrée du Groupe sur le marché financier national à travers une levée d’un montant de 1 milliard de dirhams pour une maturité de 10 ans, amortissable annuellement et assortie d’une prime de risque comprise entre 100 et 120 bp pour les tranches d’obligations durables et 110 et 120 bp pour les tranches ordinaires, indique-t-on dans un communiqué du groupe parvenu mercredi à la MAP, précisant que la période de souscription s’étend du 12 au 14 novembre 2018.

« A travers cette émission de « Social & Green Bond » le Groupe Al Omrane affirme sa vocation dans le domaine social et consolide ses engagements citoyens et environnementaux. Cette opération vient également assoir son identité d’entreprise publique avant-gardiste et moderne et appuyer le programme de développement défini dans son plan stratégique CAP2020″, lit-on dans le communiqué.

S’inscrivant parfaitement dans son approche de développement durable, cette première émission obligataire permettra de refinancer deux catégories de projets issus d’un processus d’évaluation et de sélection clairement défini, fait savoir le groupe.

Opérateur principal dans la lutte contre l’habitat insalubre, le groupe prévoit ainsi d’accélérer au profit de l’Etat le déploiement de programmes de relogement et de recasement des couches défavorisées, précise-t-il.

En outre, il compte équiper l’ensemble de son patrimoine immobilier ainsi que les nouvelles constructions en technologies permettant une réduction significative de son empreinte environnementale, fait savoir le groupe, notant que parmi les axes du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES), l’efficacité énergétique des constructions nouvelles et des sièges du Groupe Al Omrane, constitue une véritable avancée dans le paysage urbain national.

Cette émission bénéficie d’une notation extra-financière, attribuée par l’organisme Vigeo Eiris, confirmant sa conformité avec les directives des Obligations Durables, selon la même source.

Par ailleurs, Vigeo Eiris a jugé probant le processus d’évaluation et de sélection des projets en matière de Gouvernance et de transparence.

