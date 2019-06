Le Conseil de gouvernement, réuni mardi à Rabat, a examiné le projet de décret n°2.19.461 modifiant le décret n°2.58.1381 publié le 15 Joumada I 1378 (27 novembre 1958), fixant les conditions d’attribution des prestations familiales aux fonctionnaires, personnels militaires et agents de l’Etat, des municipalités et des établissements publics.

Présenté par le ministre délégué chargé de la Réforme et de l’administration et de la Fonction publique, ce projet de décret s’inscrit dans le cadre de l’accord signé le 25 avril 2019 à l’issue Dialogue social entre le gouvernement et les syndicats les plus représentatifs, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue de la réunion du Conseil.

Ce texte porte augmentation des prestations familiales des fonctionnaires civiles et militaires à partir du 1er juillet 2019, a-t-il précisé.