Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a adopté trois projets de décrets présentés par Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, au nom de la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme administrative, Ghita Mezzour.

Il s’agit d’abord du projet de décret 2.22.608 modifiant et complétant les décrets 2.10.452 et 2.10.453 promulgués le 29 octobre 2010, portant statut particulier du corps interministériel des adjoints techniques et adjoints administratifs, a annoncé le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Ce texte vise la modification des dispositions desdits décrets, à travers l’augmentation de l’indemnité mensuelle pour les adjoints techniques et l’indemnité de hiérarchie administrative en faveur des adjoints administratifs.

Le projet vise également à supprimer le 2ème degré des deux corps, et qui équivaut à l’échelle 7, tout en appliquant les effets juridiques nécessaires à partir du 1er janvier 2023.

Le Conseil de gouvernement a aussi approuvé le projet de décret 2.22.610 modifiant et complétant le décret 2.77.68 du 2 février 1977, instituant une indemnité de hiérarchie administrative au profit des fonctionnaires et des cadres de l’administration centrale, du personnel commun aux administrations publiques et des personnels des cadres particuliers de certains départements ministériels.

Ce projet de décret vise la modification du tableau n° 2 annexé au décret 2.77.68, et ce afin d’augmenter l’indemnité mensuelle de la hiérarchie administrative dont bénéficient les fonctionnaires de l’échelle 6 ou d’un degré équivalent, a indiqué Baitas, précisant que cette mesure entre en vigueur à partir du 1er septembre courant.